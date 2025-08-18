Zelenski i Tramp se sastaju danas: Predsjednik SAD poručio da Ukrajina može okončati rat, ali bez ulaska u NATO

Predsjednik SAD se danas sastaje sa Volodimirom Zelenskim, a naglasio je da ukrajinski predsjednik može okončati rat s Rusijom "ako to želi", ali da "Ukrajina neće ulaziti u NATO" kao dio mirovnog sporazuma. Također, naveo je da "nema povratka" Krimskog poluotoka, koji je Moskva ilegalno anektirala 2014. godine.

Trajni sporazum

Trampove izjave uslijedile su nakon njegovog samita s ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci, nakon kojeg je američki predsjednik odustao od zahtjeva za prekid vatre i umjesto toga pozvao na trajni mirovni sporazum.

Nakon što je kasno u nedjelju stigao u SAD, Zelenski je ponovio svoj poziv za efikasne sigurnosne garancije saveznika. Američki izaslanik je u nedjelju izjavio da je Putin pristao na mogući sigurnosni pakt sličan NATO-u za Ukrajinu.

Ruski predsjednik se dosljedno protivio ideji pridruživanja Ukrajine vojnom savezu.

Tramp se oglasio u nedjelju navečer na svojoj platformi Truth Social.

- Predsjednik Ukrajine Zelenski može gotovo odmah prekinuti rat s Rusijom, ako to želi, ili može nastaviti borbu. Sjetite se kako je počelo. Nema vraćanja Krima koji je Obama dao (prije 12 godina, bez ispaljenog metka!), i NEMA ULASKA U NATO OD STRANE UKRAJINE. Neke se stvari nikad ne mijenjaju!!! - napisao je Tramp.

Prije Trampovog povratka na vlast u januaru, zemlje NATO-a su se složile o "nepovratnom putu" Kijeva ka članstvu u savezu.

Lideri u Bijeloj kući

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, zajedno s evropskim liderima, uključujući premijera Ujedinjenog Kraljevstva Kira Starmera (Keir Starmer), pridružit će se Zelenskom u ponedjeljak u Vašingtonu na razgovorima o budućnosti Ukrajine.

Prisutni su i francuski predsjednik Emmanuel Makron (Macron), italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni), njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), finski predsjednik Alksander Stab (Alexander Stubb) i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen).

- Veliki dan u Bijeloj kući sutra. Nikada nisam imao toliko evropskih lidera u isto vrijeme. Velika mi je čast da ih ugostim!!! - dodao je Tramp.

Zelenski je na društvenim mrežama napisao da je "zahvalan" na Trampovom pozivu.

- Svi dijelimo snažnu želju da ovaj rat okončamo brzo i pouzdano - poručio je.