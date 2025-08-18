Presudni razgovori o Ukrajini u Bijeloj kući: Ko sve sjeda za sto s Trampom

U Vašingtonu se danas održava sastanak sa Donaldom Trampom (Trump) kojem će prisustvovati ukrajinski predsjednik i njegovi evropski saveznici, a trebali bi se naći konkretna rješenja za postizanje mirovnog sporazuma s Rusijom. Iako su bila velika očekivanja od sastanka Vladimira Putina i Trampa, ipak rezultat nije bio dogovor o miru.

Zelenski je u jutarnjim satima po našem vremenu stigao u Vašington, a očekuju se dolasci britanskog premijera Kira Starmera (Keir), predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (von der Leyen), francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), italijanske premijerke Đorđe Meloni (Giorgia Meloni), njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz), glavnog sekretara NATO saveza Marka Rutea (Rutte) i finskog predsjednika Aleksandera Staba (Alexander Stubb).

Protokol sastanka

Prema najavljenom protokolu, dolazak evropskih čelnika u Bijelu kuću predviđen je za 18 sati po našem vremenu.

Sat vremena kasnije, u 19 sati, predsjednik Tramp dočekat će ukrajinskog predsjednika Zelenskog, nakon čega će u 19.15 započeti njihov bilateralni sastanak.

U 20.15 sati Tramp će zvanično pozdraviti i evropske čelnike. Nešto kasnije, u 21 sat, započet će multilateralni sastanak s evropskim vođama.

Tramp je na platformi Truth Social pred današnji sastanak pozvao Zelenskog da postigne dogovor o okončanju sukoba s Rusijom.

- Predsjednik Ukrajine Zelenski može gotovo odmah prekinuti rat s Rusijom, ako to želi, ili može nastaviti boriti se. Nema povratka Krima koji je dao Obama... i NEMA ULASKA UKRAJINE U NATO. Neke se stvari nikad ne mijenjaju!!! - napisao je Trump.

Važna diskusija

Ranije je specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) kazao kako je Rusija pristala na ustupke u vezi pet ukrajinskih regija koje su bile ključne za borbe.

- Dogovorili smo se o snažnim sigurnosnim garancijama koje bih opisao kao revolucionarne. Rusi su za pregovaračkim stolom napravili neke ustupke u vezi sa svih pet tih regija. Vodi se važna diskusija u vezi sa Donjeckom i šta bi se tamo dogodilo. Ta diskusija će biti detaljno objašnjena u ponedjeljak - rekao je Vitkof.

Prema diplomatskim izvorima američkih medija Vladimir Putin je tokom pregovora na Aljasci zatražio povlačenje ukrajinske vojske iz regija Lugansk i Donbas.

Ova ponuda je čini se najveći ustupak koji su dosad ponudili iz Kremlja. Međutim, prema dosadašnjim stavovima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, teško je očekivati da će ovaj prijedlog biti jednostavno prihvaćen.

Upravo će danas Tramp dobiti prvi zvanični odgovor na ovu ponudu od Zelenskog.

Trilateralni sastanak Putina, Zelenskog i Trampa planiran je za petak.