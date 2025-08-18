Zelenski stigao u Vašington, poslao odlučnu poruku: "Rusija mora da okonča rat koji je sama započela"

Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, stigao je u Vašington pred sastanak sa Donaldom Trampom (Trump) i evropskim liderima. On se oglasio na platformi X i poslao odlučnu poruku.

- Svi dijelimo snažnu želju da se ovaj rat okonča na brz i pouzdan način. A mir mora biti trajan. Ne kao što je bilo prije mnogo godina, kada je Ukrajina bila primorana da se odrekne Krima i dijela našeg istoka, dijela Donbasa, a Putin ga je jednostavno iskoristio kao odskočnu dasku za novi napad. Ili kada su Ukrajini 1994. godine date takozvane 'sigurnosne garancije', ali one nisu funkcionirale - napisao je Zelenski u objavi na platformi X.

On je kazao da Krim "nije trebalo da bude predat tada, baš kao što Ukrajinci nisu predali Kijev, Odesu ili Harkov poslije 2022", kao i da se "Ukrajinci bore za svoju zemlju, za svoju nezavisnost" i da vojnici te zemlje "imaju uspjehe u Donjeckoj i Sumskoj oblasti".

- Uvjeren sam da ćemo braniti Ukrajinu, efikasno garantovati sigurnost i da će naš narod uvijek biti zahvalan predsjedniku Trampu, svima u Americi i svakom partneru i savezniku na njihovoj podršci i neprocenjivoj pomoći. Rusija mora da okonča ovaj rat, koji je sama započela. I nadam se da će naša zajednička snaga sa Amerikom, sa našim evropskim prijateljima, primorati Rusiju na pravi mir - rekao je Zelenski.