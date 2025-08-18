U ruskom napadu na Harkov povrijeđeno 11 osoba, među njima djevojčica

Harkov je sinoć pogođen balističkim projektilom, pri čemu je povrijeđeno najmanje 11 ljudi.

Među povrijeđenima bila je i 13-godišnja djevojčica, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehubov putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Harkov, koji se nalazi na sjeveroistoku Ukrajine blizu granice s Rusijom, redovna je meta ruskih napada dronovima i projektilima od početka rata koji je Moskva pokrenula invazijom velikih razmjera u februaru 2022.

- Udarni val razbio je prozore na obližnjim stambenim zgradama - saopćila je ukrajinska državna služba za hitne slučajeve putem Telegrama, dodavši da su neki stanovnici morali biti evakuirani.

Odvojeno, regionalne vlasti saopćile su da je 57-godišnja žena povrijeđena u ruskom napadu navođenim zračnim bombama na sjeveroistočnu regiju Sumi, u kojem je oštećeno i najmanje desetak stambenih kuća i zgrada obrazovne ustanove.

- Neprijatelj i dalje namjerno cilja civilnu infrastrukturu u regiji Sumi, podmuklo, noću - rekao je na Telegramu guverner Oleh Hrihorov.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti koje je oružje Rusija koristila u napadima. Obje strane negiraju da u svojim napadima ciljaju civile, ali hiljade ljudi je poginulo, velika većina njih Ukrajinci, navodi agencija.