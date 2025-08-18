Savjetnik Hamneija: Rat može bilo kada početi, Iran mora biti snažan da ga ne bi zgazili

Visoki zvaničnik Korpusa islamske revolucionarne garde Jahja Rahim Safavi (Yahya) zabirnuo je javnost izjavom da Iran nije u primirju s Izraelom i SAD te da bi rat mogao početi u bilo kojem trenutku.

- Nismo u primirju, u fazi smo rata. Nijedan protokol, propis ili sporazum nije napisan između nas i SAD-a ili Izraela - rekao je medijima viši vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija (Khamnei).

Ističe kako smatra da bi se mogao dogoditi još jedan rat te da ih nakon toga možda više neće biti.

- Amerikanci i Izraelci kažu da stvaraju mir kroz moć, stoga i Iran mora postati snažan, jer u prirodnom sistemu slabi bivaju gaženi - kaže Safavi.

Dodaje kako Iran mora ojačati diplomatsku, medijsku, raketnu i sajber ofanzivnu strategiju.

- Mi, vojska, radimo planiranje scenarija, vidimo najgori slučaj i pripremamo plan za njega - kazao je.