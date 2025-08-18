Uoči ključnog sastanka, širi se zanimljiva teorija: Da li evropski zvaničnici dolaze kao zaštita Zelenskom?

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) govorio je za CBS kada su ga novinari upitali je li dolazak evropskih državnika svojevrsna zaštita za Zelenskog od mogućeg pritiska Donalda Trampa (Trump) da potpiše nepovoljan mirovni sporazum.

Rubio je to odlučno odbio, nazvavši takve tvrdnje netačnim i "glupom medijskom konstrukcijom".

- Ne dolaze oni ovde da bi spriječili da neko maltretira Zelenskog - rekao je Rubio.

Usklađivanje poteza

Kako je rekao, evropski čelnici dolaze jer se već "sedmicama usklađuju potezi s Evropljanima s kojima su SAD razgovarale prošle sedmice.

Na pitanje o izostanku prekida vatre i sklapanja konkretnog trajnog mira, Rubio je odgovorio kako je samit na Aljasci omogućio takav pomak.

- Da nije tako, Zelenski se ne bi vukao ovamo. I ne bi svi ti Evropljani dolazili ovdje - rekao je.

Zelenski je stigao u Vašington gdje će se danas sastati sa Trampom kako bi razgovarali o sljedećim koracima u pregovorima o završetku rata u Ukrajini. U Bijelu kuću dolazi i sedam evropskih lidera, među njima francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron).

Sastanak u Bijeloj kući zakazan je tri dana nakon što se Tramp na Aljasci susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Na tom samitu, s kog su Ukrajina i Evropa bili isključeni, nije postignut nikakav dogovor o miru.

Promjena stava

Nakon razgovora s Putinom, Tramp je povukao svoje ranije insistiranje na prekidu vatre - stav koji je do tada dijelio s Ukrajinom i Evropom.

Sada zagovara brzo sklapanje mirovnog sporazuma i navodno podržava ruski prijedlog prema kojem bi Ukrajina predala cijele oblasti Donjeck i Lugansk, uključujući i dijelove koji trenutno nisu okupirani, u zamjenu za mir.

Ubrzo nakon samita na Aljasci, Tramp je pozvao Zelenskog u Bijelu kuću kako bi razgovarali o tom prijedlogu.

Podsetimo, posljednja poseta Zelenskog Ovalnom kabinetu završila se fijaskom. Tramp i potpredsjednik SAD Džej Di Vens (J. D. Vance) otvoreno su ga izvrijeđali i optužili za nezahvalnost.

Ukrajinski predsjednik je potom izbačen iz Bijele kuće, a američka vojna pomoć privremeno zamrznuta.