Bizarno: Žena otišla mužu u posjetu u zatvor, on je ubio

Zatvorenik koji odslužuje četiri doživotne kazne optužen je za ubistvo supruge koja mu je došla u posjetu i umrla tokom noćne posjete u zatvoru, piše UNILAD.

Amerikanac iz Kalifornije David Brinson (54) je 1993. godine osuđen za četiri kaznena djela ubistva jer je ubio četvoricu muškaraca tokom pljačke. U novembru prošle godine Brinsona je u zatvoru posjetila njegova supruga Stefani Dajana Dovels koja je bila frizerka i živjela u Kaliforniji sa svojim sinom i njegovom porodicom.

Supruga i majka bila je u noćnom posjetu Brinsonu 13. novembra. Malo prije 2 ujutro nazvao je zatvorske službenike u državnom zatvoru Mule Creek kako bi prijavio da je njegova supruga pala u nesvijest. Nažalost, iako su joj pokušali spasiti život, Dovels je proglašena mrtvom u 2 i 51 ujutro, saopćilo je osoblje zatvora.

Ustanovili su da je zadavljena. Službenici su sada optužili Brinsona za ubistvo, rekao je za PEOPLE okružni tužitelj okruga Amador Todd Riebe.

Kalifornijski zatvor na svojoj internetskoj stranici navodi da neki zatvorenici imaju pravo na porodične posjete, koji se odvijaju u odvojenim stanovima na prostoru zatvora. Ti posjeti mogu trajati od 30 do 40 sati.

- Porodične posjete su privilegija, a zatvorenici moraju podnijeti zahtjev i ispuniti stroge uvjete kako bi im oni bili odobreni. Razmatraju se samo zatvorenici koji kontinuirano pokazuju dobro ponašanje i ispunjavaju posebne programske uvjete - rekao je glasnogovornik zatvora.

Ipak, ovo je druga takva smrt u državnom zatvoru Mule Creek u 2024. godini. U julu je 47-godišnja Tania Thomas pronađena bez svijesti dok je bila u posjetu svojem partneru Entoni Kariju (Anthony Curry).