Težak sastanak za Zelenskog danas: Morat će se suočiti s bolnom istinom

Volodimira Zelenskog danas čeka težak sastanak s Donaldom Trampom (Trump) jer uvjeti koje je potrebno ostvariti da bi se postigao mirovni sporazum, vjerovatno neće ići u korist Kijevu, ocjenjuje stručnjak za vanjsku politiku za CNN.

Robert Ingliš (English), direktor Centra za srednjoevropske studije na Univerzitetu Južne Kalifornije, izjavio je da je Tramp bio vrlo jasan u svojim porukama Zelenskom.

- Tramp mu je jasno poručio da će morati prihvatiti kako je većina izgubljenog teritorija dugoročno izgubljena. Sve iluzije o povratku Krima i većeg dijela Donbasa su gotove - rekao je Ingliš.

Prema njegovim riječima, Zelenski će se morati suočiti s bolnom istinom.

- Iza kulisa postoji jasno razumijevanje da će Zelenski morati progutati tu gorku pilulu. Sada se moramo fokusirati na budućnost i osigurati čvrsta sigurnosna jamstva za Ukrajinu - dodao je.

Zelenskom će se u Vašingtonu pridružiti snažna delegacija evropskih čelnika, a cilj posjete je koordinirati podršku Kijevu i oblikovati zajednički pristup budućnosti zapadne pomoći Ukrajini.

- Sama činjenica da su svi tamo zajedno i pokušavaju postići zajedničko razumijevanje - to je ključno - rekao je Ingliš.

Ipak, upozorava da će se glavni naglasak vjerojatno prebaciti s NATO članstva na dugoročne sigurnosne aranžmane.

- Sve dok postoji spremnost da se Ukrajini pruže vojne snage i obećanja o pomoći, dok SAD osigurava zalihe, obavještajne podatke i logistiku - ako sve to bude potkrijepljeno nekakvim sporazumom koji može trajati godinama i biti neograničeno obnavljan – to će biti vrlo blizu NATO zaštiti. I to je ono što Ukrajina dosad nije imala - naveo je.