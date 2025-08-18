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BROJKE RASTU

Novi detalji: U Harkivu poginulo pet osoba, broj povrijeđenih porastao na 20

Život su izgubili jednogodišnja djevojčica i šesnaestogodišnji dječak

Zgrada koja je pogođena u napadu. State Emergency Service of Ukraine

Dž. R.

18.8.2025

U ruskom napadu na Harkiv sinoć poginulo je najmanje pet osoba, uključujući dvoje djece, potvrdio je guverner te istočne ukrajinske regije Oleh Sinehubov.

Podsjećamo, ranije smo pisali da je u napadu povrijeđeno 11 osoba, ali taj broj je porastao na 20.

Sinehubov je putem aplikacije Telegram objavio da su u napadu dronovima na drugi po veličini ukrajinski grad život izgubili jednogodišnja djevojčica i šesnaestogodišnji dječak.

Naglasio je kako broj povrijeđenih u napadu "kontinuirano raste".

Gradonačelnik Ihor Terehov potvrdio je da je povrijeđeno šestero djece.

# NAPAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
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