Vitkof: "Razmjena teritorija je fundamentalno pitanje današnjeg sastanka u Bijeloj kući"

Stiv Vitkof (Steve Witkof), specijalni izaslanik Donalda Trampa (Trumpa) za Ukrajinu, izjavio je da je razmjena teritorija između Rusije i Ukrajine "fundamentalno pitanje" o kojem će se razgovarati na sastanku u Bijeloj kući sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Vitkof, koji je bio sa Trampom tokom susreta sa Putinom, rekao je da su tokom historijskog razgovora postignute "snažne sigurnosne garancije", ali da SAD nastupaju kao "posrednik" za Ukrajinu i da ne mogu da naprave napredak u pitanjima poput razmjene teritorija bez prethodnog razgovora sa Ukrajincima, prenio je portal The Hill.

- Fundamentalno pitanje, a to je neka vrsta razmjene teritorija, što je, naravno, u krajnjoj liniji u rukama Ukrajinaca, nije moglo da bude predmet ovog sastanka. Mi namjeravamo da o tome razgovaramo - rekao je Vitkof i nastavio:

- Nadamo se da ćemo dobiti određenu jasnoću po tom pitanju i da će to, nadamo se, dovesti do mirovnog sporazuma veoma, veoma brzo - dodao je.

Vitkof je izbjegao da direktno odgovori na pitanje o tačnosti izvještaja koji sugerišu da je Putin pristao da okonča rat u Ukrajini ako Kijev ustupi cijeli Donbas Rusiji, uključujući teritorije koje se trenutno ne nalaze pod ruskom kontrolom.

Naveo je da postoje pitanja u svih pet glavnih regiona, dodajući da "nema sada vremena da prođe kroz sve njih", ali da SAD vide tih pet regiona kao "srž dogovora".

- Rusi su za pregovaračkim stolom napravili određene ustupke u vezi sa svih pet regiona. Važna diskusija treba da se vodi u vezi sa Donjeckom i onim što bi se tamo dogodilo. Ta diskusija će konkretno biti vođena, kada predsjednik Zelenski stigne sa svojom delegacijom i nekim od evropskih lidera. Nadamo se da ćemo moći da razjasnimo stvari i donesemo određene odluke odmah na licu mjesta - zaključio je on.