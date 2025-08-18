Ključni Putinov čovjek objavio provokativnu karikaturu uoči sastanka

Na slici je prikazana Bijela kuća kao pozadina zbivanja, dok američki predsjednik Donald Tramp (Trump), obučen u kecelju i s kuhinjskim nožem u rukama, stoji pred velikim kovčegom s ukrajinskom zastavom i veselo zviždi dok naoštrava oštricu. Ispred njega je kanta.

- Lažne vijesti EU koje promiču lažne narative uoči velikog dana - uz objavu je napisao.

Pomoćnik Vladimira Putina i glavni ruski pregovarač Kirill Dmitriev objavio je na društvenoj mreži X karikaturu kojom je komentirao odnos Zapada prema Ukrajini uoči najavljenih međunarodnih pregovora.

S lijeve strane slike su evropski čelnici koji danas predvođeni Zelenskim stižu na sastanak s Trampom. Čini se kako francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i britanski premijer Kir Starmer (Keir) nose veliki kovčeg s ukrajinskom zastavom.

Ostali, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen), talijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia), njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), finski predsjednik Aleksander Stab (Alexander Stubb) i Zelenski stoje i kleče ispred Trampa kao da ga preklinju. Fon der Lajen je ogrnuta zastavom Evropske unije.

Poruka karikature je jasna: Tramp je prikazan kao onaj koji odlučuje o sudbini Ukrajine, dok evropski lideri izgledaju bespomoćno i poniženo.

Karikatura vjerojatno ima za cilj ismijati nemoć Evrope pred SAD i Rusijom.