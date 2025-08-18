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KIRILL DMITRIEV

Ključni Putinov čovjek objavio provokativnu karikaturu uoči sastanka

Tramp je prikazan kao onaj koji odlučuje o sudbini Ukrajine, dok evropski lideri izgledaju bespomoćno i poniženo

Objavljena karikatura. X

Dž. R.

18.8.2025

Pomoćnik Vladimira Putina i glavni ruski pregovarač Kirill Dmitriev objavio je na društvenoj mreži X karikaturu kojom je komentirao odnos Zapada prema Ukrajini uoči najavljenih međunarodnih pregovora.

- Lažne vijesti EU koje promiču lažne narative uoči velikog dana - uz objavu je napisao.

Na slici je prikazana Bijela kuća kao pozadina zbivanja, dok američki predsjednik Donald Tramp (Trump), obučen u kecelju i s kuhinjskim nožem u rukama, stoji pred velikim kovčegom s ukrajinskom zastavom i veselo zviždi dok naoštrava oštricu. Ispred njega je kanta.

S lijeve strane slike su evropski čelnici koji danas predvođeni Zelenskim stižu na sastanak s Trampom. Čini se kako francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i britanski premijer Kir Starmer (Keir) nose veliki kovčeg s ukrajinskom zastavom.

Ostali, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen), talijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia), njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), finski predsjednik Aleksander Stab (Alexander Stubb) i Zelenski stoje i kleče ispred Trampa kao da ga preklinju. Fon der Lajen je ogrnuta zastavom Evropske unije.

Poruka karikature je jasna: Tramp je prikazan kao onaj koji odlučuje o sudbini Ukrajine, dok evropski lideri izgledaju bespomoćno i poniženo.

Karikatura vjerojatno ima za cilj ismijati nemoć Evrope pred SAD i Rusijom.

# EVROPA
# SAD
# KARIKATURA
# RUSIJA
# UKRAJINA
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