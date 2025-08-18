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VOJNI SUKOB

Teško ranjen ruski general - pukovnik Abačev u Kurskoj oblasti: Ostao bez ruke i noge

Povrijeđeni oficir hitno je vojnim transportnim avionom prebačen u Višnjevsku centralnu vojnu bolnicu u Moskvi

Abačev je u čin general-pukovnika unaprijeđen je 2023. godine. Društvene mreže

A. H. K.

18.8.2025

Ukrajinske snage su u noći 17. avgusta otvorile vatru na neprijateljsku kolonu na autoputu Rilsk–Homutovka u ruskoj Kurskoj oblasti. Tokom napada vrlo teško je ranjen general-pukovnik Esedula Abačev, zamjenik komandanta ruskog vojnog formiranja “Sjever”, piše Newsukraine.

- Povrijeđeni oficir hitno je vojnim transportnim avionom prebačen u Višnjevsku centralnu vojnu bolnicu u Moskvi. Zbog zadobijenih povreda ostao je bez ruke i noge - dodala je ukrajinska obavještajna služba.

Abačev je ranije učestvovao u sukobu između Armenije i Azerbejdžana, u Drugom čečenskom ratu, ratu u Gruziji 2008. godine, kao i u vojnim operacijama u Siriji. U čin general-pukovnika unaprijeđen je 2023. godine.

Podsjetimo, početkom jula u Kurskoj oblasti ubijen je ruski general Mihail Gudkov, komandant brigade mornaričke pješadije Tihookeanske flote, koji je nedavno postavljen za zamjenika komandanta vojne mornarice. Gudkov je stradao u ukrajinskom raketnom napadu na komandni štab.


# RAT
# RUSIJA
# UKRAJINA
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