Zelenski objavio potresan video: Rat mora biti okončan i Moskva mora čuti riječ "Stop"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oštro je reagovao na noćne ruske udare diljem Ukrajine ocjenjujući da ti napadi jasno pokazuju namjere Moskve i pristup koji ima prema ratu. U svom obraćanju, Zelenski je naveo kako su ruske snage ciljale stambene zgrade i ključnu civilnu infrastrukturu u nekoliko regija.
Udar na energetsku sigurnost
- I u ovom trenutku, Rusi napadaju Harkiv, Zaporižju, Sumsku oblast i Odesu, uništavajući stambene zgrade i našu civilnu infrastrukturu. Rusi namjerno ubijaju ljude, posebno djecu. Do sada je sedam osoba poginulo u napadu dronom u Harkivu, najmlađa je djevojčica stara samo godinu i pol, a deseci su povrijeđeni, uključujući djecu - izjavio je Zelenski, dodajući kako su u Zaporižji raketni udari povrijedili 20 ljudi i ubili troje.
Posebno je istakao udar na energetsko postrojenje u Odesi, naglasivši njegove šire implikacije.
- Također je došlo do namjernog ruskog udara na energetsko postrojenje u Odesi u vlasništvu azerbejdžanske tvrtke, što implicira da je to bio napad ne samo na nas, već i na naše odnose i energetsku sigurnost - pojasnio je.
Uoči sastanka u Washingtonu
Zelenski je napade povezao s današnjim važnim diplomatskim sastankom u Vašingtonu , čija je glavna tema upravo okončanje rata.
- Oni su svjesni da se danas u Vašingtonu održava sastanak koji će se baviti okončanjem rata. Razgovarat ćemo s predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom) o ključnim pitanjima. Uz Ukrajinu, u razgovoru će sudjelovati čelnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Italije, Finske, Europske unije i NATO-a. Svi traže dostojanstven mir i istinsku sigurnost - rekao je ukrajinski predsjednik.
Apel za zaustavljanje rata
Upozorio je kako "ruski ratni stroj nastavlja uništavati živote unatoč svemu" te da će "Putin počiniti demonstrativna ubojstva kako bi održao pritisak na Ukrajinu i Europu, kao i kako bi ponizio diplomatske napore".
Zbog toga je uputio jasan apel za pomoć i garanciju.
- Upravo zato tražimo pomoć da se prekine s ubijanjem. Zato su potrebna pouzdana sigurnosna jamstva. Zato Rusiju ne treba nagrađivati za njezino sudjelovanje u ovom ratu - naglasio je Zelenski, zaključivši porukom upućenoj Moskvi:
- Rat mora biti okončan. I Moskva je ta koja mora čuti riječ: Stop.