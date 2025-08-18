Zelenski objavio potresan video: Rat mora biti okončan i Moskva mora čuti riječ "Stop"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oštro je reagovao na noćne ruske udare diljem Ukrajine ocjenjujući da ti napadi jasno pokazuju namjere Moskve i pristup koji ima prema ratu. U svom obraćanju, Zelenski je naveo kako su ruske snage ciljale stambene zgrade i ključnu civilnu infrastrukturu u nekoliko regija.

Udar na energetsku sigurnost

- I u ovom trenutku, Rusi napadaju Harkiv, Zaporižju, Sumsku oblast i Odesu, uništavajući stambene zgrade i našu civilnu infrastrukturu. Rusi namjerno ubijaju ljude, posebno djecu. Do sada je sedam osoba poginulo u napadu dronom u Harkivu, najmlađa je djevojčica stara samo godinu i pol, a deseci su povrijeđeni, uključujući djecu - izjavio je Zelenski, dodajući kako su u Zaporižji raketni udari povrijedili 20 ljudi i ubili troje.

Posebno je istakao udar na energetsko postrojenje u Odesi, naglasivši njegove šire implikacije.

- Također je došlo do namjernog ruskog udara na energetsko postrojenje u Odesi u vlasništvu azerbejdžanske tvrtke, što implicira da je to bio napad ne samo na nas, već i na naše odnose i energetsku sigurnost - pojasnio je.