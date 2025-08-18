Izrael prijeti zatvaranjem francuske ambasade nakon Makronove odluke o priznanju Palestine

Francuska odluka da krene putem službenog priznanja palestinske državnosti otvorila je novu pukotinu u međunarodnim odnosima. Nakon što je predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) najavio da će u septembru pred Generalnom skupštinom UN-a proglasiti Palestinu državom, u Izraelu se razmatra radikalni odgovor, zatvaranje francuskog konzulata u Jerusalemu, prenosi Reuters.

Historijska posvećenost

Ovaj diplomatski udar dolazi u trenutku kada se Australija, Kanada, Velika Britanija i Malta priključuju Parizu, gradeći novi blok zapadnih država koje odstupaju od izraelske politike na Bliskom istoku.

O ovom pitanju je 17. avgusta na sjednici vlade govorio izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar (Gideon Sa’ar), pozvavši premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua) da kao odgovor zatvori francusku diplomatsku misiju u Jerusalemu.

Macron je još 24. jula saopćio da će Francuska, u skladu s "historijskom posvećenošću pravednom i trajnom miru na Bliskom istoku", priznati palestinsku državnost.

- Ovu odluku ću svečano objaviti pred Generalnom skupštinom UN-a u septembru ove godine - rekao je tada francuski predsjednik.

Francuska je prva zemlja članica G7 koja se odlučila na ovaj korak, dok je australijski premijer Entoni Albaniz (Anthony Albanese) ocijenio da je dvodržavno rješenje "najbolja nada čovječanstva da prekine ciklus nasilja na Bliskom istoku i donese kraj sukobima, patnji i gladi u Gazi".

Kanada i Velika Britanija signalizirale su uslovnu podršku. Ovakav razvoj događaja naišao je na oštre reakcije u Izraelu. Ministar finansija Bezalel Smotrič (Smotrich) poručio je da Macronova odluka daje "još jedan snažan razlog" da Izrael pripoji dijelove Judeje i Samarije.

Trampova Kritika

- Vrijeme je da konačno primijenimo izraelski suverenitet nad ovim historijskim područjima i napustimo iluziju o uspostavljanju palestinske terorističke države u srcu zemlje Izrael - kazao je Smotrič.

Ni Sjedinjene Američke Države nisu ostale nijeme. Državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) nazvao je kampanju za priznanje Palestine "neodgovornom" i ocijenio da ona "samo jača propagandu Hamasa i unazađuje mirovne procese".

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) posebno je kritikovao stav Kanade, poručivši na mreži Truth Social:

- Vau! Kanada je upravo objavila da podržava palestinsku državnost. To će nam znatno otežati sklapanje trgovinskog sporazuma s njima. Oh, Kanada!!!

Podsjetimo, Francuska i Saudijska Arabija u julu su zajedno organizovale konferenciju UN-a posvećenu ovom pitanju, na kojoj je učestvovalo više od 100 država, dok je Izrael bojkotovao skup.