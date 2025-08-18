Bijela kuća pitala ukrajinske zvaničnike: Hoće li Zelenski doći u odijelu na sastanak s Trampom?

Bijela kuća je upitala ukrajinske zvaničnike hoće li predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom) doći u odijelu. Tema odjeće postala je posebno osjetljiva jer je prošli susret dvojice lidera u martu završio diplomatskim fijaskom, a jedan od razloga bio je i vojnički stil odijevanja Zelenskog, piše Axios.

Kompromisno rješenje

Tada je Tramp, dočekujući Zelenskog u West Wingu, ironično prokomentarisao:

- Danas se baš sredio, a američki dužnosnici procijenili su da je upravo to, barem djelomično, doprinijelo lošem ishodu sastanka.

Kako navode izvori Axios-a, Zelenski će ovog puta izabrati kompromis, crnu jaknu sličnu onoj koju je nosio na NATO samitu u Nizozemskoj u junu, kada je prvi put od početka ruske invazije 2022. obukao sako poslovnog stila. Američki dužnosnici tada su ocijenili da je Trump bio zadovoljan izgledom i da je razgovor prošao u boljoj atmosferi.

- Zelenski je došao kao normalan čovjek, a ne lud, i bio je odjeven kao neko ko pripada na NATO samit. Tako su imali dobar razgovor - izjavio je jedan američki zvaničnik za Axios.

Iako su neki Trumpovi savjetnici, djelomično u šali, rekli da bi dolazak u odijelu bio „dobar znak za mir“, ne očekuje se da će Zelenski nositi kravatu. Izvori navode da je potpredsjednik JD Vance prošli put bio još više iritiran izgledom Zelenskog od samog Trumpa.

Trump njeguje stav da svjetski lideri trebaju izgledati primjereno, što za njega znači odijelo. Njegovi savjetnici ipak tvrde da je nezadovoljstvo prošlog puta imalo veze i sa širim pitanjima, a ne samo s odjećom. Smatraju da je Zelenski u međuvremenu postao vještiji u komunikaciji s Trampom.

Neugodna pozicija

- Treba mu odati priznanje. Nije više tako loš kao prije - rekao je jedan od savjetnika.

Na prošlom sastanku, Tramp je, čim je vidio Zelenskog u vojničkom stilu, pred kamerama rekao:

- On je danas sav sređen, što je zvučalo podrugljivo.

Situaciju je dodatno zakomplicirao Trampov novinar koji je provocirao Zelenskog, a američki predsjednik se na to nadovezao, stavljajući ga u neugodnu poziciju.

Savjetnici sada tvrde da takvog scenarija neće biti:

- Ne, apsolutno ne. Obojica su prošla dug put. Zelenski neće ponavljati pristup s pokazivanjem fotografija poginule djece, što je ranije izazvalo revolt - rekao je jedan izvor, dodajući da će ovog puta uz Zelenskog biti i evropski lideri, što će sastanku dati drugačiji ton.