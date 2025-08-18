Tokom samita na Aljasci: Putin poklonio motocikl stanovniku Enkoridža

Tokom prošlosedmičnog samita Vladimira Putina i Donalda Trampa (Trumpa) u Enkoridža na Aljasci, pažnju je privukao nesvakidašnji gest ruskog predsjednika. Naime, jedan stanovnik ovog grada, Mark Varen (Mark Warren), dobio je potpuno novi motocikl marke Ural, kao lični poklon Putina, prenijela je ruska televizijska kuća Kanal 1.

Prema navodima ruskog Kanala 1, zaposlenik ruske ambasade u Sjedinjenim Američkim Državama predao je Varenu ključeve motocikla na parkingu hotela u kojem je boravila ruska delegacija.

Novinari su Varena ranije zatekli na ulicama Enkoridža, diveći se njegovom starom motoru iste marke, proizvedenom u originalnoj tvornici osnovanoj 1941. godine u Sovjetskom Savezu.