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NEOBIČAN POKLON

Tokom samita na Aljasci: Putin poklonio motocikl stanovniku Enkoridža

Zaposleniku ruske ambasade u SAD-u pripala je čast da uruči motocikl marke Ural kao lični dar ruskog predsjednika, što je izazvalo pažnju javnosti

Dar predsjednika Ruske Federacije stanovniku Aljaske. Screenshot/Platforma X

A. H. K.

18.8.2025

Tokom prošlosedmičnog samita Vladimira Putina i Donalda Trampa (Trumpa) u Enkoridža na Aljasci, pažnju je privukao nesvakidašnji gest ruskog predsjednika. Naime, jedan stanovnik ovog grada, Mark Varen (Mark Warren), dobio je potpuno novi motocikl marke Ural, kao lični poklon Putina, prenijela je ruska televizijska kuća Kanal 1. 

Prema navodima ruskog Kanala 1, zaposlenik ruske ambasade u Sjedinjenim Američkim Državama predao je Varenu ključeve motocikla na parkingu hotela u kojem je boravila ruska delegacija.

Novinari su Varena ranije zatekli na ulicama Enkoridža, diveći se njegovom starom motoru iste marke, proizvedenom u originalnoj tvornici osnovanoj 1941. godine u Sovjetskom Savezu.

Varen se požalio da mu je teško nabaviti rezervne dijelove jer se, kako je rekao, proizvodnja "nalazi u Ukrajini“.

- Ovo je privatni dar predsjednika Ruske Federacije - poručio je Andrej Ledenjev, zaposlenik ambasade, dok je Varen s oduševljenjem isprobao novi motor.

Stanovnik Enkoridža, sijed muškarac srednjih godina, nije mogao sakriti uzbuđenje:

– Razlika je velika. Sviđa mi se moj stari, ali ovaj je očito mnogo bolji. Bez riječi sam, nevjerovatan je. Puno vam hvala.

Kompanija Ural, sa sjedištem u saveznoj američkoj državi Vašington, danas proizvodi sve svoje motocikle u Kazahstanu. Proizvodnja je u potpunosti povučena iz Rusije nakon početka rata u Ukrajini.

# ALJASKA
# MOTOCIKL
# SAD
# VLADIMIR PUTIN
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