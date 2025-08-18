Izrael sprema veliku kopnenu operaciju: Više od 80.000 vojnika opkolit će Gazu

Načelnik Glavnog štaba izraelske vojske (IDF), general-pukovnik Ejal (Eyal) Zamir, odredio je snage koje će biti uključene u novu kopnenu operaciju u Gazi, piše izraelski portal Walla. Prema planu, u akciji će učestvovati brojne borbene grupe veličine brigade, što znači angažman od najmanje 80.000 vojnika, koji će opkoliti i osvojiti Gazu.

– Ovo je širok plan koji će od Hamasa zahtijevati visoku cijenu, ali također nosi velike rizike za snage IDF-a - izjavio je vojni izvor upoznat s pripremama za operaciju.

Prema istim informacijama, IDF neće čekati sedmicama, već će se kopnene snage, uz podršku avijacije, u narednim danima početi kretati prema novim područjima.

Visoki vojni zvaničnici izrazili su zabrinutost da bi zauzimanje područja u srcu Gaze i drugim lokacijama moglo dovesti do toga da izraelska vojska postane direktno odgovorna za distribuciju humanitarne pomoći palestinskom stanovništvu, sve dok se većina njih ne premjesti u južni dio Pojasa Gaze.

U nedjelju je Zamir posjetio Gazu u pratnji komandanta Južne komande Janiva (Yaniva Asora) i šefa Operativnog odjela Icika Kohena (Itzika Cohena). Tom prilikom analizirao je plan i dodatno se informisao o borbenoj strategiji i operativnoj logici.

– Načelnik štaba želio je osjetiti teren, vidjeti stvari iz prve ruke, razumjeti rute kretanja i metode borbe te čuti od komandanta na terenu kako sve izgleda njihovim očima, prije donošenja ključnih odluka - naveli su vojni izvori.

Na zatvorenim sastancima Zamir je naglasio da će operativne snage ući u područja gdje IDF još nije djelovao.

U međuvremenu, brojne evropske države upozorile su na dodatnu humanitarnu katastrofu koju bi nova izraelska ofanziva mogla izazvati, dok izraelska opozicija optužuje premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua) da ugrožava živote zarobljenika.