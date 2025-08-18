Tramp sugerirao da Hamas treba uništiti kako bi se oslobodili taoci

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je izjavio da je jedini put za osiguranje preostalih talaca u Gazi poraz palestinske grupe Hamas, javlja Anadolu.

- Povratak preostalih talaca vidjet ćemo tek kada Hamas bude napadnut i uništen - napisao je Tramp na platformi društvenih medija Truth Social.

- Što se prije ovo dogodi, veće su šanse za uspjeh - dodao je.

Tramp se pozvao na svoj prethodni diplomatski dosje, tvrdeći da je pregovarao i oslobodio stotine talaca. Također je naveo da je za samo šest mjeseci okončao šest ratova i “uništio“ iranska nuklearna postrojenja.

Prema izraelskim procjenama, u Gazi je ostalo oko 50 zarobljenika, uključujući 20 za koje se vjeruje da su živi, dok Izrael drži više od 10.800 Palestinaca u svojim zatvorima u teškim uvjetima, a grupe za ljudska prava izvještavaju o sm