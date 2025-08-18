Zelenski u Vašingtonu započeo sastanke sa evropskim liderima prije razgovora sa Trampom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je započeo sastanke sa liderima evropskih zemalja i organizacija u Vašingtonu, uoči posjete Bijeloj kući gdje će razgovarati sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o završetku rata u Ukrajini.

Sastanci sa zvaničnicima Evropske unije održavaju se u Ambasadi Ukrajine u Vašingtonu, javlja Ukrinform. Razgovori su planirani u različitim terminima sa različitim liderima.

Očekuje se da će se Zelenski posebno sastati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, finskim predsjednikom Aleksandrom Stubom i britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Kasnije danas, ukrajinski predsjednik će posjetiti Ovalni kabinet i sastati se sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom. Očekuje se da će sastanak početi oko 19:15 po srednjeevropskom vremenu.

Nakon toga, predsjednik Tramp će pozdraviti evropske lidere u Bijeloj kući, a razgovori u proširenom formatu bi trebalo da počnu oko 21 sat.