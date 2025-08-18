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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski u Vašingtonu započeo sastanke sa evropskim liderima prije razgovora sa Trampom

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Zelenski: Započeo sastanke s evropskim liderima. Platforma X

M. Až.

18.8.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je započeo sastanke sa liderima evropskih zemalja i organizacija u Vašingtonu, uoči posjete Bijeloj kući gdje će razgovarati sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o završetku rata u Ukrajini.

Sastanci sa zvaničnicima Evropske unije održavaju se u Ambasadi Ukrajine u Vašingtonu, javlja Ukrinform. Razgovori su planirani u različitim terminima sa različitim liderima.

Očekuje se da će se Zelenski posebno sastati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, finskim predsjednikom Aleksandrom Stubom i britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Kasnije danas, ukrajinski predsjednik će posjetiti Ovalni kabinet i sastati se sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom. Očekuje se da će sastanak početi oko 19:15 po srednjeevropskom vremenu.

Nakon toga, predsjednik Tramp će pozdraviti evropske lidere u Bijeloj kući, a razgovori u proširenom formatu bi trebalo da počnu oko 21 sat.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# EU
# RUSIJA
# UKRAJINA
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