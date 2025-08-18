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PRED SUSRET S TRAMPOM

Zelenski u Vašingtonu: Rusiju se može prisiliti na mir samo snagom, a predsjednik Tramp ima tu snagu

Moramo učiniti sve kako bismo ostvarili mir, poručio je

Zelenski: Sastanak s Kelogom. Platforma X

M. Až.

18.8.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u ponedjeljak u Vašingtonz s američkim specijalnim predsjedničkim izaslanikom za Ukrajinu Kitom Kelogom, naglašavajući da će se njegovi predstojeći razgovori s predsjednikom Donaldom Trampom fokusirati na sigurnosne garancije za Ukrajinu.

- Prije svega, zahvalan sam predsjedniku na ovom pozivu i formatu koji ćemo imati. To su važni signali o sigurnosnim garancijama. Zato je važno da smo zajedno sa Sjedinjenim Državama i Evropom - rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je dodao: "Kad se razgovara o miru za jednu zemlju u Evropi, to znači mir za cijelu Evropu. Spremni smo nastaviti raditi s maksimalnim naporom kako bismo okončali rat i osigurali pouzdanu sigurnost. To su ključna pitanja."

Zelenski je objasnio da je s američkim generalom Kitom Kelogom raspravljao o situaciji na bojištu i o zajedničkim diplomatskim mogućnostima Ukrajine, Evrope i SAD-a.

- Rusiju se može prisiliti na mir samo snagom, a predsjednik Tramp ima tu snagu. Moramo učiniti sve kako bismo mir ostvarili - poručio je predsjednik Ukrajine.

U istoj objavi osvrnuo se i na sinoćnje ruske napade. Prema njegovim riječima, pogođeni su gradovi u kojima su poginula i dva djeteta, dok je desetine ljudi ranjeno. 

- Ljudi su jednostavno spavali kada je ruska vojska lansirala udare - napisao je Zelenski.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
# KEITH KELLOGG
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