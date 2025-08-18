Mediji: Hamas prihvatio prijedlog o prekidu rata u Gazi

Hamas je obavijestio posrednike da prihvata najnoviji prijedlog o prekidu vatre u Gazi. To je potvrdio danas jedan zvaničnik grupe za Reuters, ali nije naveo dodatne detalje.

Izvor iz Hamasa rekao je za katarski kanal Al Jazeera da je Hamas obavijestio posrednike da je prihvatio prijedlog o prekidu vatre i oslobađanju talaca, koji mu je dostavljen jučer.

Prema ranijem izvještaju katarskog kanala Al Arabi, kako prenosi Times of Israel, ovo je bila revidirana verzija posljednjeg odgovora Hamasa u pregovaračkom krugu, koji se odnosio na okvirni sporazum o 60-dnevnom prekidu vatre.

Međutim, saudijski kanal Al Arabija izvijestio je da prijedlog predstavlja kompromis između potpunog prekida vatre - što znači kraj rata - i privremenog primirja, koje uključuje oslobađanje talaca i postepeno povlačenje IDF iz Gaze. Saudijski kanal Al-Hadath izvijestio je, pozivajući se na palestinski izvor, da je Hamas prihvatio prijedlog koji su podnijeli posrednici bez ikakvih komentara.