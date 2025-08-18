Tramp uoči sastanka sa Zelenskim i evropskim čelnicima: Velik dan za Ameriku

Američki predsjednik Donald Tramp opisao je predstojeći sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim liderima kao "veliki dan" i "veliku čast" za Sjedinjene Države.

Nakon napetog susreta Zelenskog i Trampa u SAD-u ranije ove godine, ukrajinski čelnik u Vašington dolazi u društvu europskih lidera. Među njima su francuski predsjednik Emanuel Makron, italijanska premijerka Đorđa Meloni, njemački kancelar Fridrih Merc, finski predsjednik Aleksander Stub, britanski premijer Kir Starmer, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i glavni tajnik NATO-a Mark Rute.

- Velik dan u Bijeloj kući. Nismo nikad imali toliko europskih čelnika ovdje odjednom. Velika čast za Ameriku! - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Raspored sastanaka

Sastanci u Bijeloj kući počinju susretom Trampa i Zelenskog, nakon čega će se održati razgovori s europskim liderima. Američki potpredsjednik Džej Di Vens također će prisustvovati sastancima, iako je ranije kritizirao ukrajinskog predsjednika. Dolazak europskih lidera očekuje se u 18 sati po srednjoevropskom vremenu, a multilateralni susret počinje u 21 sat.

Sigurnosne garancije

Zelenski je uoči sastanka istakao važnost sigurnosnih garancija za Ukrajinu. Podsjetio je da je Kijev ranije bio primoran predati Krim i dio istočnih teritorija, što nije spriječilo novi ruski napad. Ukrajina je već dobila sigurnosne garancije kada je 1994. predala nuklearni arsenal, zbog čega sada insistira na dogovoru koji će garantirati trajan mir.

- Nadam se da ćemo imati vremena razgovarati o arhitekturi sigurnosnih garancija. To je doista najvažnije - rekao je Zelenski tokom sastanka s američkim izaslanikom Kitom Kelogom.

Ukrajinski predsjednik je dodao da je Kijev spreman na produktivne napore kako bi se mir u zemlji zaista ostvario.

- Rusija se može primorati na mir samo kroz snagu, a predsjednik Tramp ima tu snagu - napisao je Zelenski na platformi X.

Fox News prenosi da je Zelenski ponovio kako je neprihvatljivo da Ukrajina prepusti svoj teritorij Rusiji.