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OBJAVLJEN SNIMAK KRAĐE

Dijamant vrijedan 25 miliona dolara ukraden u Dubaiju, lopovi uhapšeni već sljedeće jutro

Prema policijskim podacima, dijamant je iz evropske zemlje uvezen u Dubai radi prodaje, a banda ga je pratila i ukrala dok je bio u hotelu

Rijedak dijamant od 25 miliona dolara ukraden u Dubaiju. Dubai Police

M. Až.

18.8.2025

Policija Dubaija spriječila je krađu izuzetno rijetkog dijamanta roze boje, vrijednog 25 miliona dolara, u operaciji nazvanoj "Pink Diamond", istovremeno osujetivši plan kriminalaca da ga prokrijumčare iz zemlje.

Banda je planirala krađu više od godinu dana, a dijamant je certificiran od vodećeg instituta i ima jedinstvenu ocjenu čistoće, s tek 0,01 posto šanse da se pronađe sličan primjerak.

Kriminalci su planirali zavarati vlasnika dijamanta, bogatog draguljara, predstavljajući se kao milijarderi zainteresovani za kupovinu. Iznajmljivali su luksuzne automobile i dogovarali sastanke u prestižnim hotelima kako bi uvjerili trgovca da premjesti dragulj iz radnje.

Prema policijskim podacima, dijamant je iz evropske zemlje uvezen u Dubai radi prodaje, a banda ga je pratila i ukrala dok je bio u hotelu.

Nakon prijave krađe, formirana je specijalizirana radna grupa koja je brzo identificirala i locirala trojicu osumnjičenih. Oni su živjeli zajedno, ali su se nakon pljačke razdvojili i preselili na različite lokacije.

Policijski timovi izveli su racije na svim lokacijama istovremeno, uhapsili osumnjičene i pronašli dijamant prije nego što je mogao biti iznešen iz zemlje.

- Na moje iznenađenje, već sljedećeg jutra su me pozvali i rekli da su osumnjičeni uhapšeni i da je dijamant pronađen - izjavio je vlasnik dragulja.

# KRAĐA
# DIJAMANT
# DUBAI
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