Dijamant vrijedan 25 miliona dolara ukraden u Dubaiju, lopovi uhapšeni već sljedeće jutro

Policija Dubaija spriječila je krađu izuzetno rijetkog dijamanta roze boje, vrijednog 25 miliona dolara, u operaciji nazvanoj "Pink Diamond", istovremeno osujetivši plan kriminalaca da ga prokrijumčare iz zemlje.

Banda je planirala krađu više od godinu dana, a dijamant je certificiran od vodećeg instituta i ima jedinstvenu ocjenu čistoće, s tek 0,01 posto šanse da se pronađe sličan primjerak.

Kriminalci su planirali zavarati vlasnika dijamanta, bogatog draguljara, predstavljajući se kao milijarderi zainteresovani za kupovinu. Iznajmljivali su luksuzne automobile i dogovarali sastanke u prestižnim hotelima kako bi uvjerili trgovca da premjesti dragulj iz radnje.

Prema policijskim podacima, dijamant je iz evropske zemlje uvezen u Dubai radi prodaje, a banda ga je pratila i ukrala dok je bio u hotelu.