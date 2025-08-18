Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VAŠINGTON

Zelenski objavio zašto se s EU liderima i šefom NATO-a našao prije sastanka s Trampom

Moramo zaustaviti ubijanja i zahvaljujem našim partnerima koji rade na tome, poručio je

Zelenski: Objavio zašto se sastao s EU liderima. Anadolija

M. Až.

18.8.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objasnio je razlog zbog kojeg se prije sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom susreo s čelnicima evropskih zemalja i šefom NATO-a u ukrajinskoj ambasadi u Vašingtonu.

Zelenski je rekao da su tokom sastanka "usaglasili zajedničke stavove".

- Moramo zaustaviti ubijanja i zahvaljujem našim partnerima koji rade na tome i, u konačnici, na postizanju pouzdanog i dostojanstvenog mira. Zajedno s čelnicima Finske, Velike Britanije, Italije, Europske komisije i glavnim tajnikom NATO-a uskladili smo svoje stavove prije sastanka s predsjednikom Trampom. Ukrajina je spremna na pravo primirje i uspostavu nove sigurnosne arhitekture. Mir nam je potreban - napisao je Zelenski u objavi na Telegramu.

# NATO
# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# EU
# UKRAJINA
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.