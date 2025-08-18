Zelenski objavio zašto se s EU liderima i šefom NATO-a našao prije sastanka s Trampom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objasnio je razlog zbog kojeg se prije sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom susreo s čelnicima evropskih zemalja i šefom NATO-a u ukrajinskoj ambasadi u Vašingtonu.

Zelenski je rekao da su tokom sastanka "usaglasili zajedničke stavove".

- Moramo zaustaviti ubijanja i zahvaljujem našim partnerima koji rade na tome i, u konačnici, na postizanju pouzdanog i dostojanstvenog mira. Zajedno s čelnicima Finske, Velike Britanije, Italije, Europske komisije i glavnim tajnikom NATO-a uskladili smo svoje stavove prije sastanka s predsjednikom Trampom. Ukrajina je spremna na pravo primirje i uspostavu nove sigurnosne arhitekture. Mir nam je potreban - napisao je Zelenski u objavi na Telegramu.