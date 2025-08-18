Nekoliko dana nakon sastanka s Putinom: Tramp se sastao sa Zelenskim, da li će doći do dogovora oko kraja rata u Ukrajini

Nakon napetog susreta Zelenskog i Trampa u SAD-u ranije ove godine, ukrajinski čelnik u Vašington dolazi u društvu europskih lidera. Među njima su francuski predsjednik Emanuel Makron, italijanska premijerka Đorđa Meloni, njemački kancelar Fridrih Merc, finski predsjednik Aleksander Stub, britanski premijer Kir Starmer, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

Počeo je sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući.

Sastanci u Bijeloj kući započinju susretom Trampa i Zelenskog, nakon čega će uslijediti razgovori s evropskim liderima.

Zelenski je uoči sastanka istakao važnost sigurnosnih garancija za Ukrajinu. Podsjetio je da je Kijev ranije bio primoran predati Krim i dijelove istočnih teritorija, što nije spriječilo novi ruski napad. Ukrajina je već dobila sigurnosne garancije kada je 1994. predala nuklearni arsenal, zbog čega sada insistira na dogovoru koji će garantovati trajan mir.

- Nadam se da ćemo imati vremena razgovarati o arhitekturi sigurnosnih garancija. To je zaista najvažnije - rekao je Zelenski tokom sastanka s američkim izaslanikom Kitom Kelogom.

Podsjećamo, prije nekoliko dana se Tramp sastao s Putinom, gdje je rečeno da je ostvaren napredak, no nije došlo do konačnog dogovora.