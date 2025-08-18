Srbija kupuje oružje vrijedno 1,6 milijardi dolara od Izraela

Izraelska kompanija Elbit potvrdila je prodaju paketa naoružanja i vojne opreme Srbiji u vrijednosti od 1,6 milijardi dolara.

Nabavka uključuje različite tipove vojne opreme, među kojima se posebno ističu artiljerijsko-raketni sistemi za precizna dejstva dugog dometa, kao i širok spektar bespilotnih izviđačkih i borbenih sistema iz zraka.

Nakon što je Elbit prošle sedmice najavio prodaju paketa naoružanja "jednoj evropskoj zemlji", sada su stigle i zvanične potvrde iz Izraela.

Kao dio petogodišnjeg ugovora o odbrani, Elbit će isporučiti niz bespilotnih borbenih sistema upravljivih umjetnom inteligencijom, uključujući dronove za taktičku i operativnu upotrebu.

Ugovor obuhvata i isporuku Elbitovih preciznih artiljerijskih raketa dugog dometa tipa PULS, kao i sistema za izviđanje, prikupljanje podataka te obavještajni nadzor.

Dodatno je predviđena i prodaja naprednih elektrooptičkih i noćno-vizualnih sistema, koje trenutno ne posjeduje nijedna zemlja u regionu.

Prema pisanju portala Tango six, načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, u svom nedavnom obraćanju najavio je nabavku sofisticiranih informacionih sistema u okviru projekta "Digitalna armija".

- Implementacija projekta "Digitalna armija" omogućit će taktičkim jedinicama pristup najnaprednijim digitalnim alatima, što će povećati situacionu svijest, znatno skratiti proces donošenja odluka i vrijeme za dejstvo, uz opremanje savremenim naoružanjem i vojnom opremom. Vojsku Srbije učinit će operativnijom i ubojitijom - rekao je Mojsilović.