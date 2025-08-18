Zelenski u Bijelu kuću donio pismo supruge: Uputila ga je Melaniji Tramp

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Bijelu kuću, a povod je susret s predsjednikom Amerike Donaldom Trampom (Trumpom).

Na početku njihovog obraćanja pred sastanak u Ovalnom uredu, ukrajinski lider je Trampu dao pismo kojeg je poslala njegova supruga Olena Zelenska.

- Moja supruga je napisala nešto, ali ovo nije za vas. Ovo je za Melaniju - izjavio je Zelenski.

Kako je dalje istakao, ona se na to odlučila nakon što je Melanija Tramp poslala pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu o djeci koja su oteta iz Ukrajine tokom rata.

Ovo pismo je Tramp predao Putinu tokom njihovog sastanka održanog prethodne sedmice na Aljasci.

Nakon što su održali uvodno obraćanje, Zelenski i Tramp su odgovarali na pitanja novinara, a očekuje se da će uskoro početi svoj sastanak.

Nakon bilateralnog sastanka između Zelenskog i Trampa, zakazan je sastanak ovog dvojca s evropskim liderima koji su ranije stigli u Bijelu kuću.