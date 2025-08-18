Tramp najavio da će pozvati Putina nakon današnjih sastanaka: "Postoji dobra šansa da možda okončamo rat"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) najavio je da će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon sastanaka održanih u ponedjeljak u Bijeloj kući sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

- Imat ćemo telefonski razgovor odmah nakon ovih sastanaka danas, i možda ćemo imati trilateralni sastanak, a možda i ne. Ako ga ne budemo imali, onda se borbe nastavljaju. A ako ga budemo imali, mislim da postoji dobra šansa – ako bude trilateralni sastanak, postoji dobra šansa da možda okončamo rat - rekao je Tramp.

- Ali on očekuje moj poziv kada završimo sa ovim sastankom - dodao je američki predsjednik govoreći o Putinu.