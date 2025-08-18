Putinov saradnik citirao Trampa: "Svi mirovni sporazumi koje sam postigao bili su bez prekida vatre"

Tokom konferencije za novinare sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući, Dmitrijev je na platformi X objavio Trampovu izjavu: "Svi mirovni sporazumi koje sam postigao, postignuti su bez prekida vatre."

Kirill Dmitrijev, jedan od ključnih saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, podijelio je izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) kojom se umanjuje važnost prekida vatre u Ukrajini.

Kremlj već dugo odbija pozive Trampa i drugih zapadnih lidera na prekid vatre u Ukrajini. Umjesto toga, Rusija insistira na sveobuhvatnom sporazumu koji bi, prema tvrdnjama Moskve, trebao adresirati "temeljne uzroke" sukoba.

Najdžel Guld-Dejvis (Nigel Gould-Davies), viši saradnik za Rusiju i Euroaziju pri Međunarodnom institutu za strateške studije, rekao je ranije za CNN da je "duboko zabrinjavajuće" to što je Tramp odustao od zahtjeva da Rusija pristane na prekid vatre, upozorivši da američki predsjednik "sve više usvaja Putinov stav da se rat može okončati samo 'sveobuhvatnim rješenjem'."