Tramp na sastanku s evropskim liderima: Kaže da je Putin pristao na sigurnosne garancije, spomenuo i razmjenu teritorija

Predsjednik SAD, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, čelnici zemalja EU i generalni sekretar NATO-a Mark Rute sjeli su za stol u Bijeloj kući.

- Hvala vam na svim divnim stvarima koje su se danas dogodile. Dosad smo imali vrlo uspješan dan i važne razgovore dok radimo na tome da okončamo ubijanja i zaustavimo rat u Ukrajini - rekao je Tramp na početku samita.

Dodao je kako svi "rade za isti cilj" te ponovio da će nakon susreta razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

On je kazao da je Putin pristao dati sigurnosne garancije za Ukrajinu. Istakao je kako očekuje da će evropske zemlje preuzeti glavninu tereta: "Mi ćemo im pomoći i učinit ćemo to vrlo sigurnim."

Tramp je rekao i da će jedna od tema večerašnjeg sastanka u Vašingtonu biti podjela odgovornosti među partnerima.

No naglasio je i da se mora razgovarati o "mogućim razmjenama teritorija", uzimajući u obzir trenutne linije ratišta.

- To znači ratnu zonu, linije rata koje su sada prilično očite. Vrlo tužno ih je gledati, ali one određuju pregovaračke pozicije - kazao je.