Zelenski u Bijeloj kući: Spreman sam na sastanak s Putinom

Tokom samita u Bijeloj kući s predsjednikom SAD Donaldom Trampom, liderima EU i prvim čovjekom NATO-a Markom Ruteom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da je sa liderom SAD imao vrlo ozbiljan razgovor.

- Razgovarali smo o vrlo osjetljivim tačkama. Prva su sigurnosne garancije. Vrlo smo sretni s predsjednikom što su svi lideri ovdje. Sigurnost u Ukrajini ovisi o Sjedinjenim Državama, o vama i o liderima koji su uz nas - rekao je Zelenski.

Poručio je da svi žele završiti ovaj rat i zaustaviti Ruse. Dodao je i da je spreman na sastanak s Putinom.

- O sigurnosnim garancijama ćemo još razgovarati. Vrlo je važno da SAD šalje tako snažan signal i da je spreman na sigurnosne garancije - naglasio je.

Zahvalio se i Melaniji Tramp na pismu koje je poslala Putinu u vezi otete ukrajinske djece.

- Što se tiče osjetljivih pitanja, teritorijalnih i drugih, o tome će se raspravljati na nivou lidera tokom trilateralnog sastanka koji će predsjednik Tramp pokušati organizirati - kazao je.