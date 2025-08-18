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PORUKE IZ BIJELE KUĆE

Makron: Trilateralni sastanak nije dovoljan, potrebna i četverostrana inicijativa

Dodao je da je to nužno jer se u raspravama o sigurnosnim garancijama zapravo radi o "sigurnosti cijelog evropskog kontinenta"

Starmer i Makron. AP

S. S.

18.8.2025

Predsjednik Francuske Emanuel Makron poručio je da pozdravlja današnje razgovore u Bijeloj kući.

Mišljenja je da trilateralni sastanak Putina, Makrona i Trampa nije dovoljan.

- Potrebna je i "četverostrana" inicijativa nakon toga - kazao je on.

Nije pojasnio da li je kao četvrtu stranu mislio na Francusku, NATO, EU ili tzv. "Koaliciju voljnih".

Dodao je da je to nužno jer se u raspravama o sigurnosnim garancijama zapravo radi o "sigurnosti cijelog evropskog kontinenta".

Makron je poručio kako Ukrajina mora imati "vjerodostojnu vojsku za godine i decenije koji dolaze", a da će evropski čelnici preuzeti svoj dio obaveza i pružiti garancije Kijevu.

- Predsjednik Tramp može biti siguran da su Evropljani itekako svjesni svoje uloge u sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, jer je njihova vlastita sigurnost u ovom trenutku u pitanju - zaključio je Mackon.

# EMMANUEL MACRON
# SAD
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