Rute: Trampova ponuda sigurnosnih garancija je proboj u mirovnim pregovorima

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da ponuda Donalda Trampa o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu predstavlja „proboj“ u osiguravanju potencijalnog mirovnog sporazuma za tu zemlju.

– Činjenica da ste rekli "Spreman sam da učestvujem u bezbjednosnim garancijama" je veliki korak, zaista proboj, i čini svu razliku. Zato vam hvala na tome – poručio je Rute Trampu tokom multilateralnog sastanka u Bijeloj kući, kojem su prisustvovali i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te evropski lideri.

Tramp je, govoreći ranije u Ovalnoj kancelariji zajedno sa Zelenskim, ostavio mogućnost slanja američkih trupa u Ukrajinu radi održavanja eventualnog mirovnog sporazuma.

– Obavijestićemo vas o tome, možda kasnije danas – rekao je Tramp.

Rute je dodatno zahvalio američkom predsjedniku što je, kako je naveo, „prekinuo mrtvu tačku“ i doveo ruskog predsjednika Vladimira Putina za pregovarački sto.