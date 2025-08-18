Predsjednik Finske: Više napretka u dvije sedmice nego u tri i po godine

Finski predsjednik Aleksander Stab (Alexander Stubb) otvorio je svoje izlaganje šalom na račun Trampovih (Trumpovih) riječi da je "mlad i snažan", rekavši da će to prenijeti svojoj supruzi.

Potom je istaknuo kako smatra da je u posljednje dvije sedmice postignuto više napretka u pokušajima okončanja rata nego u prethodne tri i po godine.

Objasnio je i zašto je Finska dio procesa, podsjetivši da zemlja dijeli 1.300 kilometara dugu granicu s Rusijom.

- Naravno, imamo vlastito historijsko iskustvo s Rusijom... Ako gledam pozitivnu stranu trenutne situacije, pronašli smo rješenje 1944. i siguran sam da ćemo uspjeti pronaći rješenje 2025. kojim ćemo okončati ruski rat agresije i osigurati trajan i pravedan mir. Situacija je vrlo teška, ali upravo zato smo ovdje - rekao je Stab.

Tramp se nakon toga nakratko ponovno obratio, a zatim je završen javni dio sastanka. Lideri su se povukli natrag u Ovalni ured.