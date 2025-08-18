Napeti pregovori na Aljasci: Tramp zamalo prekinuo sastanak zbog Putinovog zahtjeva

Tokom sastanka na Aljasci američki predsjednik Donald Tramp (Trump) navodno je bio spreman prekinuti razgovore s Vladimirom Putinom zbog zahtjeva ruskog lidera za potpunom aneksijom Donjecke oblasti, objavio je Axios.

Prema pisanju ovog medija, Putin je iznio maksimalističke zahtjeve vezane za ukrajinske teritorije, posebno Donjecku oblast, gdje Rusija trenutno kontroliše oko 75 posto teritorija.

Putin je, kako se navodi, insistirao na potpunoj kontroli nad cijelom oblašću. Njegovo odbijanje kompromisa dovelo je do trenutka kada je Tramp bio spreman napustiti pregovore.

- Ako je Donjeck ovdje stvar i ako nema popuštanja, jednostavno ne bismo trebali ovo produžavati - prenio je Axios Trampove riječi Putinu. Nakon toga, ruski predsjednik je navodno ublažio svoj stav i povukao zahtjev.

Američke obavještajne službe različito procjenjuju ruske sposobnosti. Jedna analiza ukazuje da bi Moskva mogla preuzeti kontrolu nad cijelim Donjeckom do oktobra, dok druga predviđa znatno teži i neizvjesniji proces.

Ranije je Reuters objavio pregled ruskih zahtjeva na Aljasci za okončanje rata, među kojima je i povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecke i Luganske oblasti.