Tramp šaptao Makronu: "Putin želi dogovor sa mnom, koliko god to ludo zvučalo"

Pred sastanak s liderima EU, Zelenskim i šefom NATO-a, mikrofon je snimio Donalda Trampa dok je šaptao Emanuelu Makronu da ruski predsjednik Vladimir Putin želi postići dogovor upravo s njim.

- Mislim da on želi sklopiti dogovor - rekao je Tramp francuskom predsjedniku.

- Mislim da želi sklopiti dogovor sa mnom, razumiješ to? Koliko god ludo zvučalo - prenosi CNN.

Tramp se zatim može čuti kako govori o mogućem trilateralnom sastanku s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, za koji je i javno izjavio da vjeruje da će se održati.