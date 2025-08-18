Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIJE SASTANKA

Tramp šaptao Makronu: "Putin želi dogovor sa mnom, koliko god to ludo zvučalo"

Mislim da želi sklopiti dogovor sa mnom, razumiješ to, rekao je Tramp Makronu

Tramp i Makron. AP

M. Až.

18.8.2025

Pred sastanak s liderima EU, Zelenskim i šefom NATO-a, mikrofon je snimio Donalda Trampa dok je šaptao Emanuelu Makronu da ruski predsjednik Vladimir Putin želi postići dogovor upravo s njim.

- Mislim da on želi sklopiti dogovor - rekao je Tramp francuskom predsjedniku. 

- Mislim da želi sklopiti dogovor sa mnom, razumiješ to? Koliko god ludo zvučalo - prenosi CNN.

Tramp se zatim može čuti kako govori o mogućem trilateralnom sastanku s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, za koji je i javno izjavio da vjeruje da će se održati.

# EMMANUEL MACRON
# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.