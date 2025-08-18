Analitičar: Predaja Donbasa Putinu bila bi politički neizvediva za Zelenskog

Šašank Joši, urednik za odbranu u The Economistu, u razgovoru za Sky News analizirao je zahtjeve Vladimira Putina za čitav Donbas, ističući da bi predaja tog teritorija Rusiji Ukrajinu stavila u izrazito ranjiv položaj.

Strateška važnost utvrda

Joši pojašnjava da se ne radi samo o teritoriju ili principu, već o ključnom odbrambenom pojasu koji je Ukrajina gradila tokom protekle godine uz velike troškove.

- Zaista važna tačka je da postoji odbrambeni pojas na zapadu Donjecka na ovim teritorijima. Tamo su neki gradovi, tamo su utvrde, tamo su rovovi – to su utvrde koje je Ukrajina izgradila u proteklih godinu dana, uz značajan trošak - rekao je Joši.

Dodao je da bi njihova predaja imala teške posljedice.

- I mislim da bi predaja Rusima bila ne samo simbolični, politički i diplomatski gubitak – to bi također promijenilo vojnu geografiju Ukrajine, čineći je ranjivijom - rekao je.

Mogućnost mirovnog sporazuma

Joši se osvrnuo i na mogućnost trilateralnog sastanka između Donalda Trampa, Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, ali smatra da bi postizanje mirovnog sporazuma kakav Tramp priželjkuje bilo "mnogo teže".

Prema njegovim riječima, za Ukrajinu je prihvatljivije nastaviti borbu nego se predati pod prijetnjom.

- U konačnici je bolje nastaviti borbu i iskoristiti svoje šanse, nego predati neokupiranu zemlju Putinu pod prijetnjom oružja - ističe analitičar.

Zaključuje da bi takav ustupak bio politički neodrživ za ukrajinskog predsjednika.

- Jednostavno je politički nemoguće da Zelenski to proguta, osim ako ne dobije nešto fantastično u zamjenu - kaže Joši