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ČETIRI OSOBE POGINULE

Španija se bori s najgorim šumskim požarima u posljednje tri decenije, izgorjelo preko 344 hiljade hektara

Požari i dalje gore na 23 lokacije širom Galicije, Kastilje i Leona, Asturije i Ekstremadure

Požari u Španiji - Avaz
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Anadolija

18.8.2025

Šumski požari su ove godine spalili više od 344.000 hektara zemlje širom Španije, što je čini najgorom sezonom požara u zemlji u više od tri decenije.

Prema Evropskom sistemu za informisanje o šumskim požarima (EFFIS), samo u posljednje tri sedmice izgorjelo je skoro 300.000 hektara. Ukupna površina pogođena od januara sada prelazi 344.417 hektara.

Požari i dalje gore na 23 lokacije širom Galicije, Kastilje i Leona, Asturije i Ekstremadure. Najpogođenije regije uključuju Ourense i Leon, gdje su napori za kontrolu plamena još uvijek u toku.

Zvaničnici Civilne zaštite izvještavaju da je 5.300 ljudi iz 76 gradova u Kastilji i Leonu i dalje raseljeno, boraveći u skloništima ili kod rodbine.

Od početka augusta, više od 31.000 ljudi je evakuirano širom zemlje.

Najmanje četiri osobe su poginule, a vlasti su pokrenule 92 istrage vezane za požare, a 31 osumnjičeni je priveden.

Premijer Pedro Sanchez posjetio je Ourense i Leon 17. augusta, a očekuje se da će u utorak otputovati u Zamoru i Caceres.

Požare podstiču jaki vjetrovi i ekstremne temperature koje dostižu 44°C. Zvaničnici upozoravaju da bi potpuno suzbijanje požara moglo potrajati još nekoliko dana.

# POŽARI
# ŠPANIJA
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