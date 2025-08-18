Nevjerovatna ponuda Ukrajine Trampu: Evo šta se nudi za bezbjednosne garancije

Ukrajina će obećati kupovinu američkog oružja u vrijednosti od 100 milijardi dolara, finansiranog od strane Evrope, u nastojanju da dobije američke sigurnosne garancije nakon postizanja mirovnog sporazuma s Rusijom, navodi se u dokumentu u koji je imao uvid Financial Times.

Prema prijedlozima, Kijev i Vašington bi takođe sklopili dogovor od 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova s ukrajinskim kompanijama koje su pioniri u toj tehnologiji od početka ruske invazije 2022. godine.

Novi prijedlozi

Kijev je podijelio prijedloge za nove sigurnosne sporazume s SAD, koji ranije nisu bili prijavljeni, u listi tačaka za razgovor s evropskim saveznicima pred sastanak s predsjednikom SAD Donaldom Trampom u Bijeloj kući u ponedjeljak, prema izvorima upoznatim sa situacijom.

Dokument ne precizira koje oružje Ukrajina traži u okviru dogovora, ali Kijev je jasno izrazio želju da kupi najmanje 10 američkih protivvazdušnih sistema Patriot za zaštitu gradova i kritične infrastrukture, zajedno s drugim raketama i opremom. Dokument takođe ne precizira koliki dio dogovora o dronovima bi se odnosio na kupovinu, a koliki na investicije.

Prijedlog Ukrajine ima za cilj da se dopadne Trampovoj želji da koristi američku industriju. Upitan u Bijeloj kući o daljoj vojnoj pomoći Ukrajini, predsjednik SAD je rekao: "Mi ništa ne dajemo. Mi prodajemo oružje."

Dokument detaljno opisuje kako Ukrajina planira kontraprijedlog SAD nakon što je Tramp djelovao kao da se slaže s ruskim stanovištem o okončanju rata poslije sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci prošle sedmice.

Zahtjev za primirjem

Dokument takođe ponavlja ukrajinski zahtjev za primirjem, koji je Tramp ranije podržavao, ali je potom odustao nakon sastanka s Putinom na Aljasci, u korist nastojanja da se postigne sveobuhvatni mirovni sporazum.

Njemački kancelar Fridrih Merc rekao je Trampu u ponedjeljak tokom javnog dijela sastanka s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i drugim evropskim liderima u Vašingtonu da bi grupa željela pomoć američkog predsjednika da se osigura primirje prije narednih koraka.

- Ne mogu zamisliti da sljedeći sastanak bude održan bez primirja - rekao je. "Dakle, hajde da radimo na tome i pokušamo izvršiti pritisak na Rusiju jer kredibilitet ovih napora zavisi barem od primirja."