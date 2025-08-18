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ZBOG PRIZNANJA PALESTINE

Diplomatski sukob Izraela i Australije: Oduzete vize australijskim predstavnicima na Zapadnoj obali

Odlučio sam da ukinem vize predstavnicima Australije pri Palestinskoj upravi, poručio je Gideon Saar

Saar: U Australiji bukti antisemitizam. AP

M. Až.

18.8.2025

Ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Saar objavio je da su oduzete vize predstavnicima Australije na Zapadnoj obali, iako je taj dio regije pod kontrolom Palestinske samouprave.

- Odlučio sam da ukinem vize predstavnicima Australije pri Palestinskoj upravi. Australski ambasador u Izraelu upravo je obaviješten o toj odluci - napisao je Saar na društvenoj mreži X.

Dodao je da je "naložio izraelskoj ambasadi u Kanberi da pažljivo razmotri svaki zvanični australski zahtjev za vizu za ulazak u Izrael."

Saar je istakao da je ova odluka odgovor na australsko priznanje nezavisnosti Palestine.

- Ovo slijedi nakon odluke Australije da prizna 'palestinsku državu' i u kontekstu neopravdanog odbijanja Australije da odobri vize određenim izraelskim zvaničnicima, uključujući bivšu ministricu Ajelet Šaked i predsjednika Odbora Knesseta za ustav, zakon i pravdu, zastupnika Simchu Rotmana - rekao je Saar.

U ostatku objave naveo je da "u Australiji bukti antisemitizam."

- Dok antisemitizam bjesni u Australiji, uključujući nasilje protiv Jevreja i jevrejskih institucija, australijska vlada odlučuje da ga podstiče lažnim optužbama, kao da će posjeta izraelskih zvaničnika remetiti javni red i ugroziti muslimansko stanovništvo Australije - napisao je Saar.

Na kraju je dodao da je to "sramno i neprihvatljivo."

Podsjetimo, Australija je odlučila priznati nezavisnost države Palestine, dok je Rotmanu odbijen zahtjev za vizu. On je jedan od zastupnika koji je glasao za širenje ilegalnih izraelskih naselja na Zapadnoj obali u Knessetu.

# IZRAEL
# PALESTINA
# AUSTRALIJA
# GIDEON SAAR
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