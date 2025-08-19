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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Oglasio se Tramp: Razgovarao sam s Putinom kako bi započeli dogovore o susretu njega i Zelenskog

Opet, ovo je bio veoma dobar, rani korak u ratu koji traje skoro četiri godine, poručio je Tramp

AP

M. Až.

19.8.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) oglasio se na društvenoj mreži Truth Social povodom večerašnjih razgovora u Bijeloj kući koje je održao s liderom Ukrajine Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky).

- Imali smo veoma dobar sastanak sa istaknutim gostima: predsjednikom Volodimirom Zelenskim iz Ukrajine, predsjednikom Emanuelom Makronom iz Francuske, predsjednikom Aleksanderom Stubom iz Finske, premijerkom Đorđom Meloni iz Italije, premijerom Kirom Starmerom iz Ujedinjenog Kraljevstva, kancelarom Savezne Republike Njemačke Fridrihom Merzom, predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Bijeloj kući, koji je završen daljim sastankom u Ovalnom kabinetu.

Tokom sastanka razgovarali smo o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, koje bi obezbijedile različite evropske zemlje, uz koordinaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Svi su veoma zadovoljni mogućnošću mira za Rusiju i Ukrajinu.

Na kraju sastanaka pozvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na lokaciji koja će biti naknadno određena, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog. Nakon što taj sastanak bude održan, održaćemo trilateralni sastanak, koji bi uključivao dvojicu predsjednika i mene.

Opet, ovo je bio veoma dobar, rani korak u ratu koji traje skoro četiri godine. Potpredsjednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof koordiniraju se sa Rusijom i Ukrajinom.

Hvala vam na pažnji prema ovom pitanju - napisao je Tramp.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
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