Oglasio se Tramp: Razgovarao sam s Putinom kako bi započeli dogovore o susretu njega i Zelenskog

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) oglasio se na društvenoj mreži Truth Social povodom večerašnjih razgovora u Bijeloj kući koje je održao s liderom Ukrajine Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky).

- Imali smo veoma dobar sastanak sa istaknutim gostima: predsjednikom Volodimirom Zelenskim iz Ukrajine, predsjednikom Emanuelom Makronom iz Francuske, predsjednikom Aleksanderom Stubom iz Finske, premijerkom Đorđom Meloni iz Italije, premijerom Kirom Starmerom iz Ujedinjenog Kraljevstva, kancelarom Savezne Republike Njemačke Fridrihom Merzom, predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Bijeloj kući, koji je završen daljim sastankom u Ovalnom kabinetu.

Tokom sastanka razgovarali smo o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, koje bi obezbijedile različite evropske zemlje, uz koordinaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Svi su veoma zadovoljni mogućnošću mira za Rusiju i Ukrajinu.