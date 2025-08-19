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SJEVERNOKOREJSKI LIDER

Kim Jong-un upozorava: Južna Koreja i Amerika žele pokrenuti novi rat

Kritikovao je zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i SAD-a, navodeći da su one "najočitiji izraz njihove volje da izazovu rat"

Kim Jong Un: Južna Koreja i SAD žele izazvati novi rat. KCNA

M. Až.

19.8.2025

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un kritikovao je zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i SAD-a, navodeći da su one "najočitiji izraz njihove volje da izazovu rat", prenosi državni medij KCNA.

Također je pozvao na "brzo širenje" nuklearnog oružja tokom inspekcije razarača Čoe Hjon prethodnog dana, prema izvještaju Korejske središnje novinske agencije (KCNA).

Kim je dodao da su "intenzivirana vojna saradnja i demonstracija snage između SAD-a i Južne Koreje najočitija manifestacija njihove volje da rasplamsaju rat i izvor uništavanja mira i sigurnosti u regiji", piše KCNA.

# JUŽNA KOREJA
# SJEVERNA KOREJA
# KIM JONG-UN
# SAD
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