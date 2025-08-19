CNN tvrdi: Važni sastanci u Bijeloj kući završeni

Prema izvještaju CNN-a, završeni su ključni sastanci u Bijeloj kući između predsjednika Donalda Trampa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i nekoliko evropskih lidera.

Bijela kuća je zatvorila vrata, što znači da se ne očekuje da će Tramp danas davati izjave pred novinarima.

Neki evropski lideri viđeni su kako napuštaju prostorije, nakon sastanka s Trumpom u Ovalnom kabinetu.

Britanski premijer Kir Starmer napustio je Ovalni ured kroz gornji dio za tisak zapadnog krila, kroz vrata Kolonade kraj Ružičnjaka.

Na pitanje CNN-a o čemu je dogovoreno, Starmer je rekao: "Dosta toga."