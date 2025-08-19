Počele vojne vježbe SAD i Južne Koreje: Kim Jong Un tvrdi da predstavljaju ratnu provokaciju

Lider Sjeverne Koreje Kim Jong Un izjavio je da su zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje "najočigledniji izraz njihove volje da izazovu rat", objavila je državna severnokorejska agencija KCNA.

Južna Koreja i SAD počele su svoju godišnju zajedničku vojnu vježbu velikih razmjera čiji je cilj povećanje obučenosti za odgovor na prijetnje Sjeverne Koreje koja posjeduje nuklearno oružje, a koja je upozorila da će vježbe produbiti regionalne tenzije i da će odgovoriti na "svaku provokaciju" protiv svoje teritorije, javlja AP.

U vježbi, koja će trajati 11 dana, učestvovat će 21.000 vojnika, od kojih 18.000 iz Južne Koreje, a vježba će se sastojati od kompjuterski simuliranih operacija komandnog mjesta i obuke na terenu.