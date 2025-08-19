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LIDER SJEVERNE KOREJE

Počele vojne vježbe SAD i Južne Koreje: Kim Jong Un tvrdi da predstavljaju ratnu provokaciju

Trajat će 11 dana, a učestvovat će 21.000 vojnika, od kojih 18.000 iz Južne Koreje

Kim Jong Un. AP

Dž. R.

19.8.2025

Lider Sjeverne Koreje Kim Jong Un izjavio je da su zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje "najočigledniji izraz njihove volje da izazovu rat", objavila je  državna severnokorejska agencija KCNA.

Južna Koreja i SAD počele su svoju godišnju zajedničku vojnu vježbu velikih razmjera čiji je cilj povećanje obučenosti za odgovor na prijetnje Sjeverne Koreje koja posjeduje nuklearno oružje, a koja je upozorila da će vježbe produbiti regionalne tenzije i da će odgovoriti na "svaku provokaciju" protiv svoje teritorije, javlja AP.

U vježbi, koja će trajati 11 dana, učestvovat će 21.000 vojnika, od kojih 18.000 iz Južne Koreje, a vježba će se sastojati od kompjuterski simuliranih operacija komandnog mjesta i obuke na terenu.

# JUŽNA KOREJA
# KIM JONG UN
# SJEVERNA KOREJA
# SAD
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