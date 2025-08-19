Pakistan: Poplave odnijele više od 20 ljudskih života

U Pakistanu je poginulo najmanje 20 ljudi u poplavama koje su izazvale monsunske kiše, saopćili su lokalni zvaničnici navodeći da ove godine ovo područje pustoši neobično intenzivna i smrtonosna monsunska sezona.

- Obilna kiša u oblasti Gadun potpuno je uništila nekoliko kuća i odnijela živote više od 20 ljudi - izjavio je lokalni zvaničnik, prenosi Al Jazeera.

Nekoliko sela, najmanje tri, zbrisano je ogomnim količinama kiše koja je pala u kratkom vremenskom periodu.

Poplave ne slabe dok spasioci nastavljaju potragu za najmanje 150 ljudi koji se vode kao nestali u nekoliko okruga širom provincije u kojoj su poplave u posljednjih nekoliko dana odnijele više od 300 ljudskih života.

- Desetine tijela su još zatrpane u blatu i kamenju - rekao je Nisar Ahmad, 31-godišnji volonter u najteže pogođenom okrugu Buner.