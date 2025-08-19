Rubio: Razgovori u Vašingtonu prvi su znak pomaka u tri godine rata

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) komentirao je jučerašnji sastanak u Vašingtonu i kazao da je to znak prvog pomaka u trogodišnjem ratu. Razgovore između Donalda Trampa (Trump), Volodimira Zelenskog, evropskih čelnika i čelnika NATO-a nazvao je "velikim trenutkom", piše Reuters.

U izjavi za Fox News, Rubio je potvrdio da ključni pregovori "napreduju", ali je naglasio da će za konkretne rezultate trebati još vremena. Ovaj sastanak predstavlja najznačajniji diplomatski napor u posljednje tri godine sukoba.

Na pitanje o sigurnosnim jamstvima, u čije je uključenje SAD obećao Tramp, Rubio je odgovorio kako Amerika aktivno surađuje sa saveznicima na definiranju njihovog točnog oblika.

- Trenutno radimo na tome - poručio je.

Istaknuo je i promjenu u pristupu vojnoj pomoći.

- Ukrajinci su nam rekli da je najjače sigurnosno jamstvo koje mogu zamisliti za svoju budućnost imati snažnu vojsku koja ide naprijed, i to je druga dinamika koja se promijenila. Više ne dajemo Ukrajini oružje. Više ne dajemo Ukrajini novac. Sada im prodajemo oružje, a evropske zemlje to plaćaju putem NATO-a. Koriste NATO za kupnju oružja i prijenos u Ukrajinu. To je još jedna velika promjena u odnosu na način na koji se pristupalo ovom ratu pod Džo Bajdenovom (Joe Biden) administracijom, naprimjer - dodao je Rubio.

Kao dio sigurnosnih jamstava, Rubio je spomenuo i sporazum o mineralima koji je Ukrajina potpisala u februaru. Taj sporazum uključuje osnivanje novog fonda za ulaganje u ukrajinske minerale, rijetke zemne metale i druge vrijedne prirodne resurse.