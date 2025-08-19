Ostaci ukrajinskih dronova pali na rafineriju i izazvali požar: Zaustavljena prerada nafte

U ruskoj Volgogradskoj regiji došlo je do požara nakon što su ostaci uništenih ukrajinskih dronova pali na rafineriju nafte i krov bolnice, objavila je danas uprava te jugozapadne ruske regije u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

- Vatrogasci rade na licu mjesta pokušavajući obuzdati i ugasiti požare - citiraju u objavi iz uprave guvernera regije Andreja Bočarova. Dodaju da "prema preliminarnim informacijama, nema povrijeđenih".

Ruska uprava civilnog zrakoplovstva Rosaviatsia objavila je na Telegramu da su letovi u i iz Volgograda bili zaustavljeni oko tri sata tokom noći. Opseg napada nije odmah bio jasan, a Bočarov je napade dronova nazvao masovnima. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvještaj i nije bilo neposrednog komentara iz Ukrajine.