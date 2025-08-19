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RUSIJA

Ostaci ukrajinskih dronova pali na rafineriju i izazvali požar: Zaustavljena prerada nafte

Opseg napada nije odmah bio jasan, a Bočarov je napade dronova nazvao masovnima

Požar u rafineriji. X

Dž. R.

19.8.2025

U ruskoj Volgogradskoj regiji došlo je do požara nakon što su ostaci uništenih ukrajinskih dronova pali na rafineriju nafte i krov bolnice, objavila je danas uprava te jugozapadne ruske regije u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

- Vatrogasci rade na licu mjesta pokušavajući obuzdati i ugasiti požare - citiraju u objavi iz uprave guvernera regije Andreja Bočarova. Dodaju da "prema preliminarnim informacijama, nema povrijeđenih".

Ruska uprava civilnog zrakoplovstva Rosaviatsia objavila je na Telegramu da su letovi u i iz Volgograda bili zaustavljeni oko tri sata tokom noći. Opseg napada nije odmah bio jasan, a Bočarov je napade dronova nazvao masovnima. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvještaj i nije bilo neposrednog komentara iz Ukrajine.

Kijev tvrdi da su njihovi napadi unutar Rusije odgovor na kontinuirane napade Moskve tokom rata i da im je cilj potkopati infrastrukturu ruske vojske, uključujući energetsku. Rafinerija nafte u Volgogradu pripada ruskom naftnom divu Lukoilu i već je bila zatvorena nakon napada dronovima, rekli su jučer izvori upoznati sa situacijom.

Prerada nafte u rafineriji u Volgogradu zaustavljena je najmanje do sredine septembra. U prošloj godini rafinerija u Volgogradu preradila je 13,7 miliona metričkih tona nafte ili 5,1 posto ukupnog obima u ruskim rafinerijama.

# POŽAR
# RUSIJA
# UKRAJINA
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