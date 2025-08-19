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TEŠKA SITUACIJA

Fon der Lajen i Tramp razgovarali o nestaloj djeci u Ukrajini: Odmah moraju biti vraćeni porodicama

Melania Tramp je također uključena u ovu temu o kojoj je Putinu pisala pismo

Fon der Lajen i Tramp. AP

Dž. R.

19.8.2025

Tokom sastanka evropskih čelnika i predsjednika SAD, predsjednica Evropske komisije Ursula fon de Lajen (von der Leyen) i Tramp razgovarali su o teškoj situaciji nestale djece u ratu u Ukrajini.

Trampova supruga Melania Tramp spomenula je tešku situaciju djece u Ukrajini i Rusiji u ličnom pismu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu koje je Tramp uručio Putinu na samitu na Aljasci.

Tramp i fon der Lajen razgovarali su o ogromnom svjetskom problemu nestale djece, objavio je američki predsjednik na društvenim mrežama kasno sinoć, bez spominjanja neke određene zemlje u objavi. 

- Ovo je također velika tema s mojom suprugom Melanijom - dodao je.

Ukrajina je otmice desetaka hiljada svoje djece odvedene u Rusiju ili na teritorij pod ruskom okupacijom bez pristanka porodica ili skrbnika nazvala ratnim zločinom koji ispunjava UN-ovu definiciju genocida. Moskva je prethodno izjavila da štiti ranjivu djecu od ratne zone.

Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava izjavio je da je Rusija nanijela patnju milionima ukrajinske djece i prekršila njihova prava od svoje potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine. 

- Ljudska cijena ovog rata mora prestati. A to znači da svako ukrajinsko dijete koje je otela Rusija mora biti vraćeno svojim porodicama - rekla je fon der Lajen na mreži X, referirajući se na svoj razgovor s Trampom.

Slike djece koja pate tokom ruskog rata u Ukrajini i izraelskog rata u Gazi izazvale su uzbunu širom svijeta, uključujući i slike izgladnjele djece u palestinskoj enklavi. Teška situacija djece koja su ostala shrvana godinama nasilja u Siriji također je izazvala ogorčenje.

# DJECA
# DONALD TRUMP
# URSULA VON DER LEYEN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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