Amerika šalje tri razarača na obalu Venecuele: Borit će se protiv narkokartela

U narednih 36 sati tri američka razarača s navođenim raketama Aegis stići će uz obalu Venecuele zbog borbe protiv prijetnji latinoameričkih narkokartela, rekli su izvori upoznati s tim pitanjem.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) želio je upotrijebiti vojsku za borbu protiv latinoameričkih narkobanda koje su označene kao globalne terorističke organizacije.

Izvori su rekli da su to brodovi USS Gravely, USS Jason Dunham i USS Sampson.

Odvojeno, američki dužnosnik rekao je Reutersu da se očekuje da će ukupno oko 4.000 mornara i marinaca biti uključeno u te napore Trampove administracije u južnoj karipskoj regiji.

Taj američki dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da će dodatno angažiranje vojnih sredstava u široj regiji uključivati nekoliko špijunskih zrakoplova P-8, ratnih brodova i barem jednu jurišnu podmornicu.

Dužnosnik je rekao da će proces trajati nekoliko mjeseci, a plan je da djeluju u međunarodnom zračnom prostoru i međunarodnim vodama.

Pomorska sredstva mogu se koristiti ne samo za provođenje obavještajnih i nadzornih operacija, već i kao odskočna daska za ciljane napade ako se donese odluka, dodao je dužnosnik.

Trump je suzbijanje narkokartela postavio kao središnji cilj svoje administracije i kao dio širih napora za ograničavanje migracija i osiguranje južne granice SAD-a.

Njegova administracija posljednjih je mjeseci već rasporedila najmanje dva ratna broda kako bi pomogla u naporima za sigurnost granica i trgovinu drogom.

Tako je američka vojska već pojačala i zračni nadzor meksičkih narkokartela kako bi prikupila obavještajne podatke i utvrdila kako najbolje suzbiti njihove aktivnosti.