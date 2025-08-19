Evropski čelnici o sastanku u Vašingtonu: Poziv na mir i jedinstvo, ali i doza nepovjerenja

Evropski čelnici pokazali su jedinstvo na sastanku održanom u Vašingtonu, pozivajući na prekid vatre i raspravljajući o sigurnosnim jamstvima.

Zelenski je izrazio spremnost za susret s Putinom i izjavio je kako su ovi razgovori bili najuspješniji do sada, potvrdivši svoju spremnost za izravan susret s ruskim predsjednikom.

- Spreman sam za bilateralni sastanak s Putinom - poručio je Zelenski, otvarajući novo poglavlje u diplomatskim naporima za okončanje rata.

Pravi osjećaj

Britanski premijer Kir Starmer (Keir) izrazio je veliko zadovoljstvo ishodom, istaknuvši kako je sastanak pokazao "pravi osjećaj jedinstva" među saveznicima.

Posebno je naglasio ključno načelo da se "nikakva odluka o Ukrajini ne smije biti donesena bez Ukrajine".

Pomoć na terenu

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) uputio je izravan poziv Donaldu Trampu (Trump) da "izvrši pritisak na Rusiju za prekid vatre".

- Ne mogu zamisliti da bi se sljedeći sastanak održao bez prekida vatre - Merc je bio jasan.

Potvrdio je i da je Putin pristao na bilateralni sastanak u naredne dvije sedmice. Njegovom se pozivu pridružio i francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron), koji je dodao kako bi evropske vojne snage trebale pomoći Ukrajini slanjem "vojnika na terenu".

Nepovjerenje u mir

Nešto oprezniji ton stigao je od finskog predsjednika Aleksandera Staba (Alexander Stubb), koji je upozorio da "nema ništa konkretno" o američkom sudjelovanju u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

Komentirajući mogući sastanak Zelenskog i Putina, Stab je poručio kako se ruskom čelniku "ne može vjerovati".

S druge strane, talijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia) fokusirala se na budućnost, istaknuvši da je ključno pitanje "kako biti siguran da se to neće ponoviti, što je preduvjet svake vrste mira".

Humanitarna kriza

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) ponovno je apelirala na povratak ukrajinske djece koju je otela Rusija, kazavši da "ljudska cijena ovog rata mora prestati".

Glavni sekretar NATO-a Mark Rutte opisao je Trampa kao "pragmatičnog mirotvorca" te najavio da će saveznici nastaviti raditi na definiranju sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u danima koji slijede.